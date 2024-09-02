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Giriş Tarihi: 2.9.2024 15:16 Son Güncelleme: 2.9.2024 15:43

İnşaattan düşen 2 kardeş ve kuzenleri hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir apartmanın mantolama işlemi sırasında iskele kırıldı. Kırılan iskele nedeniyle mantolama yapan Çetin Buru, ağabeyi Volkan Buru ve kuzenleri Mertcan Buru hayatını kaybetti.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
İnşaattan düşen 2 kardeş ve kuzenleri hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinin Törekent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dış cephe mantolanmasının yapıldığı sorada 12. kattaki iskele kırıldı. Kırılan iskele nedeniyle mantolama yapan 29 yaşındaki Çetin Buru, ağabeyi 34 yaşındaki Volkan Buru ve kuzenleri 27 yaşındaki Mertcan Buru zemine düştü.

2 KARDEŞ VE 1 KUZEN HAYATINI KAYBETTİ

Volkan Buru ve Çetin Buru olay yerinde hayatını kaybederken Mercan Buru ise Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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İnşaattan düşen 2 kardeş ve kuzenleri hayatını kaybetti
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