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Giriş Tarihi: 22.12.2021 22:20

İnşaattan düşen işçi yaralandı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
İnşaattan düşen işçi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı.

Olay; Akşam saatlerinde Ofis Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; İnşaat halindeki bir binanın yüksek katında çalışan Mehmet Faruk Mavi isimli işçi inşaatta çalışırken dengesini kaybederek yere düştü.

Gencin düştüğünü gören işçi arkadaşları ile vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralı işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İnşaattan düşen işçi yaralandı
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