İnşaattan düşen işçi yaralandı

Olay; Akşam saatlerinde Ofis Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; İnşaat halindeki bir binanın yüksek katında çalışan Mehmet Faruk Mavi isimli işçi inşaatta çalışırken dengesini kaybederek yere düştü.
Gencin düştüğünü gören işçi arkadaşları ile vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralı işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.