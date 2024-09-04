İnşaattan düşen işçilerin ölümünde 2 şüpheli tutuklandı

Sincan'ın Törekent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dış cephe mantolanmasının yapıldığı sorada 12. kattaki iskele kırıldı. Kırılan iskele nedeniyle mantolama yapan 29 yaşındaki Çetin Buru, ağabeyi 34 yaşındaki Volkan Buru ve kuzenleri 27 yaşındaki Mertcan Buru zemine düştü. Volkan Buru ve Çetin Buru olay yerinde hayatını kaybederken Mercan Buru ise Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BİLİRKİŞİ KURULU ÖN RAPORU HAZIRLANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alınan bilirkişi kurulu ön raporuna göre meydana gelen olayda kusurlu oldukları tespit edilen şüpheliler F.Ş., H.A., O.Y., F.A., H.Ç. ve L.F. gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelileri Batı Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Savcılık ifadesinin ardından F.Ş., H.A., O.Y., F.A., H.Ç. ve L.F. nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. H.Ç. be L.F., 'Birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklanırken O.Y. ve F.A. konutu terk etmeme, H.A. ve F.Ş. ise yurt dışı çıkış yasağı adli kontrolüyle serbest bırakıldı. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.