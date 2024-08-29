İnsan beyninde ilk kez mikroplastik tespit edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada, ilk kez insan beyninde mikroplastik tespit edildi. Diğer bilim insanları tarafından henüz bağımsız olarak doğrulanmamış olan bu araştırma, medyada korkutucu ve endişe verici olarak nitelendiriliyor. Mikroplastiklerin insan beynindeki etkileri henüz bilinmiyor. Ancak bazı laboratuvar deneyleri, mikroplastiklerin beyin iltihabını ve hücre hasarını artırabileceğini, gen ifadesini değiştirebileceğini ve beyin yapısını etkileyebileceğini gösteriyor.