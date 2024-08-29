Haberler Yaşam Haberleri İnsan beyninde ilk kez mikroplastik tespit edildi
Giriş Tarihi: 30.8.2024

İnsan beyninde ilk kez mikroplastik tespit edildi

DIŞ HABERLER
İnsan beyninde ilk kez mikroplastik tespit edildi
Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada, ilk kez insan beyninde mikroplastik tespit edildi. Diğer bilim insanları tarafından henüz bağımsız olarak doğrulanmamış olan bu araştırma, medyada korkutucu ve endişe verici olarak nitelendiriliyor. Mikroplastiklerin insan beynindeki etkileri henüz bilinmiyor. Ancak bazı laboratuvar deneyleri, mikroplastiklerin beyin iltihabını ve hücre hasarını artırabileceğini, gen ifadesini değiştirebileceğini ve beyin yapısını etkileyebileceğini gösteriyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
İnsan beyninde ilk kez mikroplastik tespit edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA