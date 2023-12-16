“İnsan Hakları” masaya yatırıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane'de gerçekleştirilen ve 4 oturumdan oluşan sempozyumda insan hakları, birçok yönüyle ele alındı. Sempozyumdaki her oturum, soru-cevap bölümüyle son buldu. Kıbrıs Türk Barolar Birliği üyesi birçok avukatın yanı sıra, milletvekilleri, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı sempozyuma, basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.

Sempozyum, Yüksek Mahkeme eski Yargıcı ve Ombudsman Emine Dizdarlı ile Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yeter Tabur'un açılış konuşmalarıyla başladı. Yurtdışında olduğu için sempozyuma katılamayan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı ise katılımcılara video mesajla seslendi.

Dört oturumda 18 bildiri sunulan sempozyumun ilk oturumuna Yakın Doğu Enstitü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çıraklı başkanlık yaptı. İlk oturumda Avukat Cemre İpçiler, Avukat Cansu N. Nazlı, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayten Erçoban, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Can Azer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin insan hakları açısından mevcut durumunu değerlendirerek ifade özgürlüğü, kadın hakları, çocuk hakları ve veri güvenliği konularını ele aldı.