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Giriş Tarihi: 27.2.2022 12:27 Son Güncelleme: 27.2.2022 12:35

İnsan kaçakçıları, tarihi eser de kaçırmaya çalışmış

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
İnsan kaçakçıları, tarihi eser de kaçırmaya çalışmış

Hatay’da göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 39 adet fişek, 60 adet kaçak cep telefonu bataryası, Roma, Bizans ve Hellenistik Dönemlere ait, 51 adet sikke, Kama kını, Kolye ve Yüzük ile Heykel ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 21 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Merkez ilçede gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 39 adet fişek, 60 adet kaçak cep telefonu bataryası, Roma, Bizans ve Hellenistik Dönemlere ait, 51 adet sikke, Kama kını, Kolye ve Yüzük ile Heykel ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 21 kişi adli makamlara sevk edildi. adli Makamlara sevk edilen 21 kişiden 6'sı tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartı ile 11 kişide ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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İnsan kaçakçıları, tarihi eser de kaçırmaya çalışmış
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