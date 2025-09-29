İnsan kemiğinden mikroplastik çıktı

Mikroplastikler artık yalnızca yiyecek, içecek ve soluduğumuz havada değil insan bedeninin birçok organında görülüyor. Euronews'te yer alan habere göre, yeni bir çalışma plastik parçacıklarının kemiklerin derinliklerine kadar ulaştığını ortaya koydu. Araştırmalar, plastik parçacıklarının sindirim yoluyla kana karıştığını ve zamanla kemik dokularında biriktiğini gösterdi. Osteoporosis International dergisinde yayımlanan ve 62 araştırmanın incelendiği çalışmaya göre, 5 milimetreden küçük boyutlara sahip mikroplastikler ve nanoplastikler kemik sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Hayvan deneylerinde bu parçacıkların kemik büyümesini yavaşlattığı görüldü.