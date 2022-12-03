İnsan sağlığına zararlı olan kaçak tütün evlerine şok baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli şahısların yasadışı yollarla Türkiye'ye soktukları nargile tütünlerini toptancılar aracılığı ile İstanbul ilinde bulunan Nargile Kafe işletmecilerine dağıtım yapacağı bilgisini aldı.
EVLER TÜTÜN İMALATHANESİNE ÇEVRİLMİŞ
Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin nargile tütünlerini Bahçeşehir ve Esenyurt'ta bulunan evlerinde depoladıkları tespit edildi. Söz konusu (2) adrese eş zamanlı baskın düzenleyen Jandarma ekipleri; bandrolsüz satışa hazır şekilde paketlenmiş (1600) kg çeşitli gramajlarda ve markalarda nargile tütünü, plastik leğenler içerisinde aromalandırılması yapılmakta olan ve çuvallar içerisinde kıyılmış toplam (1000) kg nargile tütünü, muhtelif sayıda nargile tütünü imalatında kullanılan nargile aroması, çok sayıda boş nargile tütünü kutusu ambalaj kâğıdı, (2) adet hassas terazi, (2) adet paketleme ve ambalaj makinesi ile (1) adet nargile tütünlerinin kıyılmasında kullanılan şarküteri tarzı et kıyma makinesi ele geçirdi.
İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR
Evlerde inceleme yapan Jandarma ekipleri; söz konusu nargile tütünlerinin Nargilenin çok masum gibi gösterilse de insan sağlığına ciddi zararları olduğunu, özellikle denetimi yapılmamış, hijyensiz ortamlarda üretilmiş kaçak tütünlerle hazırlanan nargilelerin çeşitli ağır hastalıklara yol açabileceğini vurgulayan Jandarma; özellikle 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yaygın olarak kullandığı nargileden uzak durulması konusunda vatandaşları uyardı.