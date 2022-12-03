İnsan sağlığına zararlı olan kaçak tütün evlerine şok baskın

EVLER TÜTÜN İMALATHANESİNE ÇEVRİLMİŞ

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin nargile tütünlerini Bahçeşehir ve Esenyurt'ta bulunan evlerinde depoladıkları tespit edildi. Söz konusu (2) adrese eş zamanlı baskın düzenleyen Jandarma ekipleri; bandrolsüz satışa hazır şekilde paketlenmiş (1600) kg çeşitli gramajlarda ve markalarda nargile tütünü, plastik leğenler içerisinde aromalandırılması yapılmakta olan ve çuvallar içerisinde kıyılmış toplam (1000) kg nargile tütünü, muhtelif sayıda nargile tütünü imalatında kullanılan nargile aroması, çok sayıda boş nargile tütünü kutusu ambalaj kâğıdı, (2) adet hassas terazi, (2) adet paketleme ve ambalaj makinesi ile (1) adet nargile tütünlerinin kıyılmasında kullanılan şarküteri tarzı et kıyma makinesi ele geçirdi.