İnsan Suresi Okunuşu - İnsan Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri

Medine döneminde nazil olan sure 31 ayettir. Kur'an-ı Kerîm'in yetmiş altıncı suresidir. Adını ilk ayette yer alan ''insan'' kelimesinden almıştır. Aynı zamanda aynı ayette geçen ''ed-Dehr'' kelimesinden ötürü Dehsuresi olarak da isimlendirilir. Dehr, kelime olarak zaman anlamını taşır. İçeriğinde çok önemli bilgiler yer alan surede takva sahiplerine müjdeler verilmiştir. İnananların cennete kavuşacakları anlatılırken, ahiret meselelerinden de bahsedilmiştir. İnsan Suresi okumak, ezberlemek, anlamı ve faziletleri öğrenmek için doğru yerdesiniz. İnsan Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, meali ve faziletleri burada yer alıyor.

İnsan Suresi Konusu

İnsan Suresi, Kur'an-ı Kerim'in yetmiş altıncı suresidir. 31 ayetten oluşan bu surenin içeriğinde de çok önemli bilgiler yer almaktadır. Surede başlıca, ahiret meselelerinden bahsedilip, takva sahiplerinin cennete kavuşacaklarının müjdesi verilmiştir.

Genel olarak insanın yaratılışının ve nimetlere mazhar olmasının hikmetini kavramaya, Allah'ı tanıyıp O'nun verdiklerine şükretmeye, azabından sakınmaya ve âhiretteki değerli nimetleri elde etmenin şartlarını gerçekleştirmeye bir çağrı niteliğindeki sûre, muhtevası bakımından yeniden dirilmenin kesinliğini vurgulayan ve âhiret hallerini özetleyen bir önceki Kıyâme sûresinin tamamlayıcısı gibidir.

İnsan Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.Hel eta alel'insani hıynüm mined dehri lem yekun şey'en mezkura.

2.İnna halaknel'insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece'alnahu semiy'an basıyra.

3.İnna hedeynahussebiyle imma şakirav ve imma kefura.

4.İnna a'tedna lilkafiriyne selasile ve ağlalen ve se'ıyren.

5.İnnel'ebrare yeşrebune min ke'sin kane mizacuha kafura

6.Aynen yeşrebu biha 'ıbadullahi yufecciruneha tefciyra.

7.Yufune binnezri ve yehafune yevmen kane şerruhu mustetıyren.

8.Ve yut'ımunetta'ame 'ala hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyren.

9.İnnema nut'ımukum livechillahi la nuriydu minkum cezaen ve la şukuren.

10.İnna nehafu min rabbina yevmen 'abusen kamtariyren.

11.Fevekahumullahu şerre zalikelyevmi ve lakkahum nadreten ve sururen.

12.Ve cezahum bima saberu cenneten ve hariyren.

13.Muttekiiyne fiyha 'alel'eraiki la yerevne fiyha şemsen ve la zemheriyren.

14.Ve daniyeten 'aleyhim zılaluha ve zullilet kutufuha tezliylen.

15.Ve yutafu 'aleyhim bianiyetin min fıddatin ve ekvabin kanet kavariyle.

16.Kavariyle min fıddatin kadderuha takdiyren.

17.Ve yuskavne fiyha ke'sen kane mizacuha zencebiylen.

18.'Aynen fiyha tusemma selsebiylen.

19.Ve yetufu 'aleyhim vildanun muhalledune iza reeytehum hasibtehum lu'luen mensuren.

20.Ve iza reeyte semme reeyte ne'ıymen ve mulken kebiyren.

21.'Aliyehum siyabu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullu esavire min fıddatin ve sekahum rabbuhum şeraben tahuren.

22.İnne haza kane lekum cezaen ve kane sa'yukum meşkuren.

23.İnna nahnu nezzelna 'aleykelkur'ane tenziylen.

24.Fasbir lihukmi rabbike ve la tutı' minhum asimen ev kefuren.

25.Veskurisme rabbike bukreten ve asıylen.

26.Ve minelleyli fescud lehu ve sebbıhhu leylen taviylen.

27.İnne haulai yuhıbbunel'acilete ve yezerune veraehum yevmen sekıylen.

28.Nahnu halaknahum ve şededna esrehum ve iza şi'na beddelna emsalehum tebdiylen.

29.İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.

30.Ve ma teşaune illa en yeşaallahu innallahe kane 'aliymen hakiymen.

31.Yudhılu men yeşau fiv rahmetihi vezzalimiyne e'adde lehum 'azaben eliymen.

İnsan Suresi Türkçe Meali

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1.İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti.

2.Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.

3.Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kateder.

4.Şüphesiz biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.

5.İyiler ise, katkısı kâfur olan içecekler dolu bir kadehten içerler.

6.Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu (istedikleri şekilde) fışkırtıp akıtırlar.

7.O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar.

8.Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.

9.(Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) "Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz."

10."Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından dolayı) Rabbimizden korkarız."

11.Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.

12.Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipek(ten giysiler) ile mükafatlandırır.

13.Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk.

14.Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri (kolayca alınacak şekilde) yakınlaştırılarak hazırlanmıştır.

15.Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır.

16.Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüp düzenlemişlerdir.

17.Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kâseden içirilir.

18.Orada bir pınar ki ona "selsebil" adı verilir.

19.Çevrelerinde, gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır.

20.Orada, görünce (sonsuz)nimetler ve büyük bir mülk (hükümranlık) görürsün.

21.Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.

22.Onlara şöyle denecektir: "Şüphesiz bu sizin için bir mükâfattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür."

23.Şüphe yok ki, Kur'an'ı sana elbette biz indirdik biz.

24.O halde, Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme.

25.Sabah akşam Rabbinin adını an.

26.Gecenin bir kısmında ona secde et; geceleyin de onu uzun uzadıya tespih et.

27.Şunlar (inanmayanlar) dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar.

28.Onları biz yarattık ve eklemlerini (birbirine) biz bağladık. Dilediğimizde (onları yok eder) yerlerine benzerlerini getiririz.

29.İşte bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

30.Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

31.O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.

İnsan Suresi Faziletleri

Hz. Peygamber'e hitap eden 23-24. âyetler onun metanetini güçlendirmeyi, peygamber olarak dinî duyarlılığını geliştirmeyi amaçlamaktadır. 27. âyet, âkıbetlerini düşünmeden kendilerini aşırı dünya tutkularına kaptıranları eleştirmekte, sûre bütün bu açıklamaların bir uyarı olduğunu, isteyenin Allah'a giden yolu bulabileceğini, Allah'ın dilediğine rahmetiyle muamele edeceğini, zâlimler için de şiddetli bir azap hazırladığını bildiren açıklamalarla sona ermektedir. Bir hadiste Hz. Peygamber'in, zaman zaman cuma günleri sabah namazlarında Secde ve İnsân sûrelerini (Buhârî, "Cumʿa", 10; Müslim, "Cumʿa", 64, 65), diğer bir hadiste de bir rek'atta Kıyâme ve İnsân sûrelerini (Ebû Dâvûd, "Ramażân", 9) okuduğu rivayet edilmektedir. Bazı tefsirlerde, "Kim Hel etâ sûresini okursa Allah onu cennet ve ipek elbiselerle ödüllendirir"

Ezberlemek İsteyenler İçin Diğer Sureler Şöyle;

Ayetel Kürsi

Yasin Suresi

İnşirah Suresi

İhlas Suresi

Fatiha Suresi

Felak ve Nas Suresi

Fetih Suresi

Bakara Suresi

Vakıa Suresi

Mülk Suresi