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Giriş Tarihi: 8.12.2023

İnsan tacirlerine büyük darbe

Muğla, Şanlıurfa, Gaziantep, Balıkesir ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda 33 göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken 65 göçmen de yakalandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
İnsan tacirlerine büyük darbe
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kişi başı 3 bin ila 8 bin euro arasında para aldıkları göçmenleri yasadışı yollarla Yunanistan'a geçirdikleri öne sürülen, aralarında Rus uyruklu 2 kadının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılarından 8'i tutuklanırken, Rus uyruklu kadınlar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda ise 16 zanlı yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 32 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Şanlıurfa'nın yanı sıra Adana, Konya, Ankara, İstanbul, Sivas ve Mersin'de 32 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada, 26 düzensiz göçmen yakalandı. 3 insan taciri de gözaltına alındı.



Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda Afganistan ve İran uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri deniz yoluyla Avrupa'ya götürmeye çalıştıkları iddia edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Sancaklı Mahallesi'ndeki kontrol noktasında şüpheli 2 taksiyi durduran polisler, 9 düzensiz göçmen yakalandı.

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İnsan tacirlerine büyük darbe
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