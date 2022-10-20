İnsan tacirlerine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce, ülkeye yasadışı yollarla giren düzensiz göçmenlerle irtibat kurarak onların Doğu illerinden Diyarbakır'a sevkini sağlayan ve haksız kazanç elde eden organizatörlere yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldı.Çalışmalarda, karayollarında önceden belirlenen noktalardan düzensiz göçmenleri alarak kontrol noktaları bulunmayan güzergâhlardan Diyarbakır'a sevk ettikleri, kaçak göçmenleri kentte bir müddet konaklatarak ülkenin batısındaki büyükşehirlere taşıdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 18 Ekim'de eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 18 organizatör yakalandı. 170 düzensiz göçmen ise Diyarbakır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.