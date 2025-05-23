İnsan ticareti suçuna 14 yıl 8 ay hapis

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta sonu görülen karar duruşmasında Masaj Salonunda zorla cinsel birlikteliğe zorladığı iddia eden sanıklar Hüseyin V ve Hakan G, hakkında İnsan Ticareti yapmak suçundan tutuksuz ya Hüseyin V.6 yıl 8 ay ve Hakan G.'8 yıl hapis cezasıyla cezalandırılarak yakalama emri çıkartılmasına karar verildi.

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta sonu görülen İnsan Ticareti yapmak suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar Hüseyin V ve Hakan G, katılmazken sanık avukatları duruşmada hazır bulundular.

MASAJ SALONUNDA CİNSEL İLİŞKİ

Yabancı uyruklu kadın şahısların Alanya'da bir apartman daireye yerleştirildiği, masaj salonunda çalıştırıldığı ve para karşılığında cinsel birlikteliğe zorlandıkları ihbar edildi. Sanık Hakan G' 'nün mağdurların pasaportlarını aldığı ve Hüseyin V.' verdiği iddia edildi.

ALANYA'DA İŞ AYARLAMIŞLAR

Hakan G. Türkiye'ye gelmelerinden önce yurt dışından farklı tarihlerde mağdurlarla görüştüğünü, Türkiye'de kendilerine iş ayarladığını ve uçak bileti masraflarını karşılayacağını söylediğini göstermektedir. Bunun üzerine mağdurlar Türkiye'ye geldikten sonra Hakan G ile görüşmüşlerdir. Hakan G mağdurların pasaportlarını aldığı ve kendilerine borçları olduğunu, borçlarını ödeyene kadar Hüseyin V iş yerinde çalışmaları gerektiğini söylediği belirtildi.

KADINLARIN PASAPORTLARINI VERMEMİŞLER

Hakan G mağdurları Alanya'da bulunan Hüseyin V ait iş yerinde farklı sürelerde çalıştırdığı, mağdurların ifadelerinde. Hakan G. gönderdiği mağdurların pasaportlarını geri vermediği, bu itibarla işin olduğu şekilde sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde mağdurları zorla çalıştırmak ve hizmet ettirmek maksadıyla mağdurları kandırarak ve mağdurlara baskı uygulamak suretiyle yurt dışından İstanbul'a ve sonrasında Alanya'ya getirdikleri, Alanya'da sanık Hüseyin V ayarladığı yerde konaklamışlar

MAHKEME İNSAN TİCARETİ SUÇU İŞLEDİLER

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı: Tüm deliller doğrultusunda Sanık Hakan G 26 farklı uyruktaki müştekiyi Türkiye'ye kandırma vaadi ile getirdiği, bu müştekiyi Alanya'ya yerleştirdiği ve sanık Hüseyin V ait iş yerinde çalışmaya zorladığı tespit edilmiştir. Hüseyin V ve Hakan G müştekinin pasaportlarını alarak, serbest iradelerini kullanmalarını engelleyerek, zorla çalıştırmaları ve ülkelerine geri dönmelerine engel olmaları iddia edilmektedir. Mağdurların pasaportlarının tutulması ve borçlandırılma sebebiyle, zorla alıkonulmuş, esaret altında bırakılmış ve karşılıksız çalışmaya zorlanmıştır. Müştekilerin, zorla alıkonuldukları ve borçlandırıldıkları için, sanıkların talimatlarına uymak zorunda kaldıkları ifade edilmiştir. Müştekilerin ülkeye getirilmesinin asıl amacının, insan ticareti suçuyla, onların emeklerini sömürmek olduğu iddia edilmektedir.

SANIK AVUKATLARI BERATİNİ İSTEDİ

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta sonu görülen karar duruşmasında İnsan Ticareti yapmak suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar Hüseyin V, ve Hakan G, avukatları müvekkillerinin bu suçu işlemediklerini söyleyerek Hükmün geri bırakılmasına ve Beraati ni talep ettiler.

HAPİS İLE BİRLİKTE YAKALANMASI KARAR ÇIKTI

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuksuz yargılanan ve duruşmaya katılmayan sanıklardan Hüseyin V, İnsan Ticareti yapmak suçundan 6 yıl 8 ay hapis, ve sanık Hakan G. 8 yıl hapis cezasıyla cezalandırılırken iki sanığın yakalanarak tutuklanmasına karar verildi.