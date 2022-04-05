İnsan ticaretine 13 yıl 4 ay hapis

Mersin'de 35 yaşındaki Gülşen A. 'insan ticareti yapmak' suçlamasından yargılandığı davada tutuksuz yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. Gülşen A., teslim olmak yerine kaçıp izini kaybettirdi. Polis, firari hükümlünün Adana'da saklandığını tespit etti. Gülşen A. kıskıvrak yakalandı; adliyeye sevk edilirken de kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Firari hükümlü kadının son adresi de cezaevi oldu.

GAZETECİLERE SALDIRDI

'İnsan ticareti yapmak' suçlamasıyla Mersin'de tutuksuz yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapse mahkum edilen Gülşen A.'nın cezası, Yargıtay tarafından da onandı. Gülşen A. teslim olmak yerine kaçmayı tercih etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlünün merkez ilçe Seyhan'da yer alan Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Polis, söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi. Yakalanan Gülşen A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Adana Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlanan Gülşen A. cezaevine gönderildi.