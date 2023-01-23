İnsani ve çevresel kalkınmaya odaklanıyoruz

Belediyeler tarafından kullanılan alternatif finansman kaynaklarının başında belediyelerin hizmet sunumlarındaki verimlilik artışını, kurumsal kapasitenin geliştirilmesini ve Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyumunu amaçlayan AB mali yardımları bulunuyor. Ayrıca, büyükelçilik fonları ve kalkınma ajansları da diğer alternatif finansman kaynaklarını oluşturuyor. Belediyeler, AB mali yardımları altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) programlarından faydalanabilmek amacıyla yenilenebilir enerjiden kentsel dirençliliğe, sıfır atıktan akıllı ulaşıma her alanda yenilikçi projeler hazırlıyor.Başkanlığını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerin yeşil dönüşüm, kentsel hareketlilik, akıllı şehir, temiz enerji, akıllı güvenlik gibi alanlarda projeler üretebilmeleri için onlara destek oluyor ve bünyesinde kurduğu Proje ve Finansman Müdürlüğü aracılığıyla belediyeleri dünyanın dört yanından finansman, fon ve hibe kaynaklarıyla buluşturuyor.Belediyelerin hazırladıkları projeleri somut hale getirebilmeleri için yurt içi ve yurt dışında fon, hibe ve kaynak arayışına ara vermeden devam ettiklerini belirten TBB Başkanı Fatma Şahin, "Türkiye Belediyeler Birliği olarak şehirlerimizin daha yaşanabilir ve sürdürülebilir olması için kapsayıcı, çevreci, yenilikçi projeleri teşvik ediyor; düzenlediğimiz fikir ve proje uygulamaları yarışmaları ile bu projelerin somut hale gelmesine imkân sağlıyoruz. Belediyelerimizin binlerce projeyle başvurduğu Yeşil Şehirler, Akıllı Şehirler, Genç Dostu Şehirler, En Pati Şehirler, Engelsiz Şehirler, Sıfır Atık Fikir ve Uygulama Yarışmaları bu çabalarımızın bir sonucu olarak bizleri heyecanlandırıyor ve umutlandırıyor" diye konuştu.Her yıl çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar ve belediyelerden temsilcilerin katılımıyla Proje ve Finansman Çalıştayı düzenlediklerini hatırlatan Şahin, "Bu çalıştaylarda yerel yönetimler için yeni finansman ve hibe fırsatlarını değerlendirdiklerini kaydetti. Şahin sözlerine şöyle devam etti: "Bilginin güç olduğu ve bilgiyi üretenin dünyayı yönettiği bir dünyada insani ve çevresel kalkınmaya odaklanan bir şehircilik anlayışının tüm ülkemizde yaygınlaşması için çaba sarf ediyoruz. Küresel düşünüp yerel hareket etmeliyiz. Bu nedenle yerel yönetimler olarak daha çok çalışacağız, araştıracağız, öğreneceğiz ve üreteceğiz" dedi.