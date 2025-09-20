İnsani yardım amacıyla Gazze’ye giden Sumud Filosu’na destek nöbeti başlatıldı

Üsküdar'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na destek nöbeti başlatıldı. Mihrimah Sultan Camii önünde gerçekleşen dayanışma nöbetine çok sayıda kişi katıldı. Dayanışma nöbetinde Filistin bayrakları taşınırken, sık sık "Kahrolsun İsrail" ve "Diren Filistin" sloganları atıldı. Kadınlar, gençler ve çocukların katıldığı dayanışma etkinliğinde, Filistin halkının maruz kaldığı saldırılara dikkat çekildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan dayanışma nöbetinde dualar edilirken, Filistin'de yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Dayanışma nöbetlerinin sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin farklı şehirlerinde sürdüğü hatırlatılarak, Filistin'e destek çağrısı yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dayanışma nöbetinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.