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Giriş Tarihi: 28.1.2023

İnsanlardan kurtulmak için kurt adam oldu

İnsanlardan kurtulmak için kurt adam oldu
Japonya'da yaşayan mühendis Toru Ueda (32) yoğun bir haftanın ardından kendisine vakit ayırmayı seviyor. Ancak dışarıda arkadaşlarıyla buluşmak yerine Ueda, dev kurt kostümünü giyip evinde kalmayı tercih ediyor. Yaklaşık 3 milyon yen (23 bin dolar) maliyetindeki kurt kostümünü giydiğinde 'artık bir insan gibi hissetmediğini' söyleyen Ueda, "Bu sayede tüm insan ilişkilerinden kurtuluyorum. İşe ve diğer şeylere dair tüm sorunları unutabiliyorum. Aynaya baktığımda bir kurt görüyorum ve bu çok duygulandırıcı. Ben bir kurt adam değilim. Kurt adam bir canavardır, ancak ben bir canavar değilim" dedi. Ueda kostümü 4 ayak yerine 2 ayak üzerinde yürünmeye müsait şekilde tasarlattı.

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İnsanlardan kurtulmak için kurt adam oldu
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