İnsanlık farkı

Tedavileri İstanbul'da süren Aysima ve Nursima Öner (7) kardeşlerin yardım kampanyasına destek için Bursa'da konser verildi. Anadolu İncisi Kültür ve Sanat Derneği'nin düzenlediği ve Meşk-i Huzur Korosu'nun sahneye çıktığı konserde, bilet satışı yerine valilik onaylı banka hesap bilgilerine bağış yapılması istendi. Konsere gelenler, paylaşılan banka hesaplarına bağış yapıp, SMA'lı tek yumurta ikizlerinin tedavisine destek verdi.Koro şefi Ege Emektar, 36 kişilik koroyla, Aysima ve Nursima için sahneye çıktıklarını söyleyerek, "Dünyada tek ikiz SMA'lı çocukların çok az günleri kaldı. Valilik onaylı kampanyalar yapılıyor. Birçok ünlü isim de bu çocuklar için çeşitli kampanyalar yaptı. Biz de elimizden geleni yapmak için, şarkılarımızı ve türkülerimizi söylüyoruz. Henüz geç değil. Valilik onayı olan hesaba, gerekli yardımların yapılmasını temenni ediyorum. Biz de bu canlara umut olalım. Bunu birlikte başarabiliriz" dedi. Anadolu İncisi Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Özden Ermutlu ise "İlanı gören, tanımadığımız birçok insan, paylaştığımız banka hesap bilgilerine bağış yapıyor. İnşallah kazanan ikizlerimiz olacak" diye konuştu.Kocaeli Derince'de bir iş yerindeki sessiz alarmın devreye girmesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, SMA hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere toplanan paraların bulunduğu kumbaraları çalan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelinin, aynı cadde üzerinde bulunan bir başka iş yerine girdiği ve oradan da SMA'lı bir çocuk için konan kumbarayı çaldığı tespit edildi. B.M.'nin üzerinden 500 TL çıktı. 80'e yakın suç kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı. Yine Derince'de 12 Aralık'ta SMA hastalar için konulan kumbaralar çalınmıştı. Şüpheliler S.Ç. ve İ.M.D. tutuklandı, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.