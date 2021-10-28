İnsanlık görevini yaparken canından oluyordu: "Kafana sıkayım mı seni öldüreyim mi?"

'İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPIP UYARDIK'

Recep Ceylan'ın Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Yaşadığı dehşeti anlatan Ceylan şunları söyledi: "Maskesiz binen şahsı otobüs şoförü, 'maskenizi takın, bu kadar insan maskesini takıyor' diye uyardı. Oda ukala bir şekilde, 'cebimde maskem var ama takmayacağım' dedi. Sonra arka tarafa gidip oturdu. Kimse bir şey demeden kalkıp geri gelerek şoföre sataşmaya başladı. Hareket halindeyken şoförün omzuna, kafasına vurdu. Bende insanlık görevimi yaparak güzelce bir şekilde, 'Tatsızlık çıkarmaya gerek yok. Arka tarafa geçip oturun. Cebinizde maskeniz varmış neden böyle yapıyorsunuz?' dedim. Benim yakamdan tutmaya çalışıp, size mi soracağım diye bağırmaya başladı. Diğer yolcularda benim yanımda durdu. Şoföre vurmaya devam ediyordu. Şoförle birlikte aşağıya inmesini istedik. İnerken bize bıçak çekti. Sonra inip gitti" dedi.