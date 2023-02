İnsanlık ölmedi

Asrın afetinin yaşandığı deprem bölgesinde en büyük sorunlardan biri araçlar için yakıt oldu. Bazı petrol istasyonları tuvaletlerini dahi kapattı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde de deprem sonrası pek çok insan araçlarına benzin almak için istasyonlara koştu. Kredi kartları çalışmadı ve insanlarda nakit para yoktu. İlçedeki iki benzin istasyonundan biri kepenk kapattı. Diğer istasyonun sahibi Oktay Küdün (54) ise örnek bir davranış sergiledi. Küdün "Sonra getirirsin" diyerek kimseyi yakıtsız göndermedi. Küdün, deprem günü yaşadıklarını SABAH'a anlattı:İnsanlar deprem bölgelerine ulaşmak için yola döküldü. Yakıt almak istiyorlardı ama kredi kartı sistemi çalışmıyor. Bize gelip yakıt alanlardan bazıları parasını o an verdi, olmayanlara da "Sonra getirirsin" dedik. Can derdine düşmüştü herkes, o an "Paran yoksa yakıt veremem" demek olmazdı. Kimseyi boş çevirmedik. İsimlerini deftere yazıp "Sonra verirsiniz" dedim. Yoğunluktan isimlerini yazmadıklarımız olmuş. Onlar da dahil borcunu ödemeyen kalmadı.İki gün boyunca istasyondaki bir pompayı da ambulans gibi acil araçlar için ayırdık. Ambulanslar can taşıyor, kaybedecekleri her saniye hayatiydi. Onları bekletmemek için sürekli bir pompayı boşta tuttuk, insanlar da buna saygı gösterip kuyruğa girdi. Afet dönemlerinde ekmek, su ve akaryakıt herkesin malıdır.