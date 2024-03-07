İnsanlık ölmemiş dedirten olay: 69 gün boyunca arayıp teslim ettiler!

KAYMAKAM KOÇ GENÇLERE TEŞEKKÜR BELGESİ VERDİ

Olay sonrası Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, 69 gün sonra altın kolyeyi sahibine ulaştıran market çalışanlarını makamında kabul ederek, teşekkür belgesi takdim etti. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tozlu da duyarlı gençlere yaptıkları bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.