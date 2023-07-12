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Giriş Tarihi: 12.7.2023 11:18 Son Güncelleme: 12.7.2023 11:39

İnsanlık ölmemiş! Kaybettiği Umre parasına kavuştu

Bursa’da ilaç almak için eczaneye giden mevsimlik tarım işçisi 68 yaşındaki Ayşe Demir, içinde 1 yılda Umreye gitmek için biriktirdiği 18 Bin 500 TL bulunan poşeti Eczanede unuttu. Demir, kaybettiği paraya, 2 gün sonra eczane çalışanı Meral Şahar sayesinde kavuştu.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
İnsanlık ölmemiş! Kaybettiği Umre parasına kavuştu

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşayan ve bir akrabasını ziyaret etmek için İnegöl ilçesine giden mevsimlik tarım işçisi Ayşe Demir, burada sırt ağrıları için girdiği eczaneden ilaç aldı. Elinde Umreye gitmek için biriktirdiği 18 Bin 500 TL bulunan poşetten eczanenin parasını ödeyen kadın poşeti eczanede unutup çıktı. Bir süre sonra eczane çalışanı Meral Şahar, rafları düzenlediği sırada içinde para olan bir poşet buldu. Parayı kimin unuttuğunu bilmediği için hemen polise haber veren Şahar, eczaneye gelen polislere poşetteki parayı teslim etti. Diğer yandan İnegöl'deki akrabasının yanından Kestel'deki evine dönen Ayşe Demir poşetini kaybettiğini fark ederek Polise başvurdu.

KAYITLARDAN ORTAYA ÇIKTI

Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü, buluntu para ile ilgili olarak açılan kayıtları inceledi. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne aynı miktarda bir paranın teslim edildiğini öğendi. Yapılan araştırmalarda paranın Ayşe Demir'e ait olduğu tespit edildi. Umre parasını kaybeden Demir ile parayı bulan Eczane çalışanı Meral Şahar bir araya geldi. Yaşlı kadın parasına kavuşurken, Eczane çalışanlarına teşekkür etti.

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İnsanlık ölmemiş! Kaybettiği Umre parasına kavuştu
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