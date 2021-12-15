’İnsanlık ölmüş’ dedirten olay: Taksici öyle bir şey yaptı ki...

Gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra taksi içindeki kamera görüntüleri detaylı incelemeye alındı. Görüntülerde, müşterinin telefonunu taksi sürücüsüne verdiği daha sonra geri verir gibi yapıp ön koltuğa koyduğu görülüyor.

Polis, taksi şoförü M.A hakkında "Açıktan Hırsızlıkö suçundan adli işlem yaptı. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) de taksinin 7 gün ruhsatını iptal etti. Taksi sürücüsünün ise 'Şoför Kartının İptali' uygulaması yapıldı.

