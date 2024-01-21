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Giriş Tarihi: 22.1.2024

İnsanlık şemsiyesi

İnsanlık şemsiyesi
Bursa İnegöl'e bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde önceki gün saat 18.00 sıralarında İlker A. (55) yönetimindeki 16 CND 10 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Senayi Ç.'ye (63) çarptı. Senayi Ç. yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir esnaf, asfaltta yatan yaralıyı yağmurdan korumak için şemsiye getirerek ambulansa bindirilene kadar şemsiye tuttu. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinayi Ç., tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. DHA

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İnsanlık şemsiyesi
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