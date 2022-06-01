“İnsansız hava araçlarımızın(İHA) bütün dünyada bilinen ve taktir edilen bir ölçüde”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kırıkkale Üniversitesinin (KKÜ) 30. Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Yakın geleceğin büyük Türkiye'sinde yerli ve milli ürün atağı' konulu sempozyumda üniversite öğrencileriyle buluştu. Merkezi derslik binasında düzenlenen sempozyuma Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Sempozyumda öğrencilere tavsiyelerde bulunan Demir, Kırıkkale'nin savunma sanayisi denildiğinde akla gelen ilk illerden biri olduğunu söyledi. Demir, basına kapalı gerçekleştirilen kısımda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sempozyum sonrası açıklama yapan Demir, "İnsansız hava araçlarımızın yetkinliği ve sahadaki performansı aslında şuanda bütün dünyada bilinen ve taktir edilen bir ölçüde. Terörle mücadele ve son harekatlarda da bu etkinliği sahada göstermeye devam edecek hatta her geçen gün silahlı insansız hava araçlarımızın kullandığı silahlarımızın ve araçların kabiliyetleri giderek artıyor. Onları da sahada göstermeye devam edeceğiz. SİHA'ların üzerindeki mühimmatların yanında yine havadan, yere ve topçu mühimmatlarımız gibi çeşitli bomba ve akıllı mühimmatlarımız terörle mücadelede kullanılmaya devam edecek.

Bu açıdan çok iyi bir noktadayız. Gerek Roketsan gerek Makine Kimya Endüstrisi (MKEK) geniş ölçüde bu tür mühimmatları ve silahları üretmeye devam ediyor. Bir taraftan TÜBİTAK, SAGE, bir taraftan diğer araştırma kuruluşlarımız ASELSAN, TUSAŞ, MKEK'imiz bu konuda güvenlik güçlerimizin, ordumuzun arkasındaki vurucu gücü ve teknolojiyi oluşturuyor. Bu konuda milletimizin içi rahat edecek. Burada oluşturulan kabiliyetlerle terörün ve teröristlerin kafalarını ezmeye devam edeceğiz. Elimizdeki silah, mühimmat ve bunların hassasiyetlerini sürekli geliştiriyoruz. Her harekatta başka bir yenilik, başka bir unsuru cepheye sürmekle ilgili faaliyetimiz var. Vurucu gücümüz hassasiyet ve etkinlik açısından artmaya devam ediyor. Bu artışında meyvelerini görmeye devam edeceğiz" dedi.