Instagram çetesinde 28 tutuklama

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin sosyal medya platformu Instagram'da gerçek kişilere ait hesapları hileli bir şekilde ele geçirdikleri tespit edildi. Ele geçirdikleri hesapların kontrolünü sağladıkları belirlenen şüphelilerin, hesap sahibinin ekli listesindeki mağdurlara ulaşarak, kendilerini hesap sahibi olarak gösterdikleri aktarıldı. Söz konusu yönetimi kullanan şüphelilerin bu yolla mağdurlara yönelik yatırım yaparak kısa sürede yüksek miktarlarda para kazandıklarını, düşük miktarda yasal bahis oynayarak yüksek miktarlarda kazanç elde ettiklerini söyledikleri kaydedildi. Şüphelilerin, 14 müştekiden dolandırma yöntemleriyle 604 bin TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

10 İLDE OPERASYON

Ele geçirilen hesaplarda haksız kazanç elde edilerek bu malvarlığı değerlerini aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Örgüt faaliyeti çerçevesine Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak' suçlarından Ankara merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne getirildi. 37 şüpheli tutuklama, 9 şüpheli ise adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 28'i tutuklanırken, 1 kisi hakkında konutu terketmeme, 8 kişi hakkında ise imza yükümlülüğü adli kontrol tedbiri, 9 kişi hakkında ise yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.