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Giriş Tarihi: 22.12.2021 13:04 Son Güncelleme: 22.12.2021 13:08

İnstagram cinayeti! Kıskançlık krizi bir can aldı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
İnstagram cinayeti! Kıskançlık krizi bir can aldı

İstanbul’da 23 yaşındaki Yasin Semih Demirok kız arkadaşının instagram hesabını inceledi. Bu sırada kız arkadaşının kadın kuaförlüğü yapan Nabi B.'nin ismini arattığını fark eden Demirok kıskançlık krizi geçirdi. İkili ilk olarak mesajlaşarak tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine yüz yüze gelen şahıslardan Nabi B., Yasin Semir Demirok'u silahla göğsünden vurarak öldürdü. Cinayetin ardından silahı denize atarak kaçan şüpheli saklandığı yerde yakalandı. İfadesi alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 23 yaşındaki Yasin Semih Demirok kız arkadaşının instagram hesabını inceledi. Olay, 16 Aralık perşembe günü Yıldırım Mahallesi Ali İzzetbegoviç Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Semih Demirok, instagram hesabını incelediği kız arkadaşının aramalar sekmesinden Nabi B.'nin ismini arattığını fark etti. Demirok, kıskançlık krizine girerek, kadın kuaförlüğü yapan Nabi B. ile mesajlaştı.

PARKA ÇAĞIRIP ÖLDÜRDÜ

Ardından Yasin Semih Demirok 2 arkadaşını da yanına alarak, Azeri uyruklu Nabi B. ile sözleştikleri parkta buluştu. Arkadaşlarına uzaklaşmalarını söyleyen Yasin Semih Demirok, Nabi B. ile aralarında bir süre tartıştı. Tartışma sonucu Nabi B. silahla Yasin Semih Demirok'u göğsünden vurarak kaçtı.

SİLAHI DENİZE ATIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Yasin Semih Demirok kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Nabi B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Nabi M., bu gece saat 03.00'te kendisine yardım ettiği belirtilen M.E.S, E.A. ve E.B. ile birlikte Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde saklandığı adreste gözaltına alındı.

Cinayetin ardından kullandığı tabancayı denize attığını belirten Nabi M.'nin ifadesinin ardından polis ekipleri, tabancayı denizden çıkararak incelemeye aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetin yürüttüğü çalışma kapsamında saklandığı yerde yakalanan Nabi M. ile 3 şüpheli, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Nabi M., olay sırasında maktulün elinde bıçakla üzerine geldiğini can havliyle silahını çıkarıp ateş ettiğini yaptıklarından pişman olduğunu söyledi. İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Nabi M., tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili İstanbul Cumhıriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

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İnstagram cinayeti! Kıskançlık krizi bir can aldı
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