Popüler uygulamalardan biri olan İnstagram çöktü, DM mesaj gitmiyor haberi sosyal medya kullancılarının merak konusu oldu. Kullanıcılar, uygulamaya erişim sağlamakta zorlanırken İnstagram çöktü mü, DM yenilenemiyor hatası ne sorusuna yanıt arıyor. Peki İnstagram çöktü mü? İnstagram DM mesaj gitmiyor hatası nedir, ne zaman düzelir?