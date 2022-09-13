Instagram çöktü mü son dakika - Instagram’da sorun mu var, çöktü mü, ne zaman düzelecek?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NE OLDU?

Instagram'a giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, akış yenileme sorunuyla karşılaşıyor. Arıza veya hataya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmezken, ilerleyen saatlerde durumun düzelmesi bekleniyor.