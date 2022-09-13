Instagram çöktü mü son dakika - Instagram’da sorun mu var, çöktü mü, ne zaman düzelecek?

Dünya genelinde sayısı milyonları aşan kullanıcı sayısına sahip fotoğraf ve video paylaşım uygulaması instagram'da çeşitli zamanlarda çökme sorunu meydana gelebiliyor. Sosyal medya uygulamasında akış yenileme vb sorunlarla karşı karşıya kalan kullanıcılar "İnstagram çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Instagram çöktü mü sorusunun yanıtı.
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NE OLDU?
Instagram'a giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, akış yenileme sorunuyla karşılaşıyor. Arıza veya hataya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmezken, ilerleyen saatlerde durumun düzelmesi bekleniyor.