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Giriş Tarihi: 13.9.2022 16:11

Instagram çöktü mü son dakika - Instagram'da sorun mu var, çöktü mü, ne zaman düzelecek?

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan instagram çöktü mü sorusuyla gündemdeki yerini aldı. Yaşanan sorunla beraber binlerce kişi sosyal medya uygulamasında bir problem olup olmadığına yönelik araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bu noktada ise “İnstagram çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelir?” sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. İşte Instagram sorunu ile ilgili son durum ve gelişmeler...

Instagram çöktü mü son dakika - Instagram’da sorun mu var, çöktü mü, ne zaman düzelecek?

Dünya genelinde sayısı milyonları aşan kullanıcı sayısına sahip fotoğraf ve video paylaşım uygulaması instagram'da çeşitli zamanlarda çökme sorunu meydana gelebiliyor. Sosyal medya uygulamasında akış yenileme vb sorunlarla karşı karşıya kalan kullanıcılar "İnstagram çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Instagram çöktü mü sorusunun yanıtı.

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NE OLDU?

Instagram'a giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, akış yenileme sorunuyla karşılaşıyor. Arıza veya hataya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmezken, ilerleyen saatlerde durumun düzelmesi bekleniyor.

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Instagram çöktü mü son dakika - Instagram'da sorun mu var, çöktü mü, ne zaman düzelecek?
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