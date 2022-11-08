Instagram dolandırıcılığına operasyon: 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
HESAP SAHİBİ GİBİ PARA TOPLUYORLAR
Şüphelilerin sosyal medya platformu Instagram'da gerçek kişilere ait hesapları hileli bir şekilde ele geçirdikleri tespit edildi. Ele geçirdikleri hesapların kontrolünü sağladıkları belirlenen şüphelilerin, hesap sahibinin ekli listesindeki mağdurlara ulaşarak, kendilerini hesap sahibi olarak gösterdikleri aktarıldı. Söz konusu yönetimi kullanan şüphelilerin bu yolla mağdurlara yönelik yatırım yaparak kısa sürede yüksek miktarlarda para kazandıklarını, düşük miktarda yasal bahis oynayarak yüksek miktarlarda kazanç elde ettiklerini söyledikleri kaydedildi.
10 İLDE OPERASYON
Ele geçirilen hesaplarda haksız kazanç elde edilerek bu malvarlığı değerlerini aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.