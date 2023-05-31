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Giriş Tarihi: 31.5.2023 09:20 Son Güncelleme: 31.5.2023 09:26

Instagram fenomeni, gerizekalı sözünü dava etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye destek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Büşra Dede, kendisi hakkındaki bir haberin altına şahsını kastettiği iddiasıyla "Bence geri zekalısın" yazılı yorum yapan kullanıcıya savaş açtı. Yusuf G. isimli kullanıcının kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek soluğu savcılıkta aldı. Onur ve haysiyetinin zedelendiğini belirterek suç duyurusunda bulunan ünlü fenomenin şikayeti sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Instagram fenomeni, gerizekalı sözünü dava etti

Sık sık muhalefeti eleştirici yorumlarından dolayı gündem olan sosyal medya fenomeni Büşra Dede, kendisiyle ilgili bir haberin altına yapılan olumsuz yorumlara dur dedi. İddiaya göre Yusuf G. isimli bir kişi, ünlü fenomenle ilgili bir haberde yer alan fotoğrafın altına "Bence geri zekalısın" yazdı. Yusuf G.'nin bu yorumu sosyal medyada binlerce kişinin takip ettiği fenomen Büşra Dede'yi kızdırdı. Ünlü fenomen, takipçisinin yorumu affetmedi ve olayı savcılığa taşıdı.

ZEKASINA GELEN LAFI AFFETMEDİ

Avukatı aracılığıyla Yusuf G. hakkında suç duyurusunda bulunan ünlü femomen Dede, şikayet dilekçesinde "geri zeka" sözünün hakaret olduğunu, şahsına söylendiğinin somut olduğunu ve şüpheli takipçinin bu yorumundan dolayı onur ve haysiyetinin zedelendiğini belirtti.

ŞÜPHELİ TAKİPÇİYE SORUŞTURMA

Aynı zamanda Büşra Dede, şüpheli Yusuf G.'nin kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği için 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ünlü sosyal medya fenomeninin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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Instagram fenomeni, gerizekalı sözünü dava etti
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