Instagram fenomeni, gerizekalı sözünü dava etti

Sık sık muhalefeti eleştirici yorumlarından dolayı gündem olan sosyal medya fenomeni Büşra Dede, kendisiyle ilgili bir haberin altına yapılan olumsuz yorumlara dur dedi. İddiaya göre Yusuf G. isimli bir kişi, ünlü fenomenle ilgili bir haberde yer alan fotoğrafın altına "Bence geri zekalısın" yazdı. Yusuf G.'nin bu yorumu sosyal medyada binlerce kişinin takip ettiği fenomen Büşra Dede'yi kızdırdı. Ünlü fenomen, takipçisinin yorumu affetmedi ve olayı savcılığa taşıdı.

ZEKASINA GELEN LAFI AFFETMEDİ

Avukatı aracılığıyla Yusuf G. hakkında suç duyurusunda bulunan ünlü femomen Dede, şikayet dilekçesinde "geri zeka" sözünün hakaret olduğunu, şahsına söylendiğinin somut olduğunu ve şüpheli takipçinin bu yorumundan dolayı onur ve haysiyetinin zedelendiğini belirtti.

ŞÜPHELİ TAKİPÇİYE SORUŞTURMA

Aynı zamanda Büşra Dede, şüpheli Yusuf G.'nin kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği için 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ünlü sosyal medya fenomeninin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.