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Giriş Tarihi: 22.3.2022 12:39 Son Güncelleme: 22.3.2022 13:11

Instagram hesaplarını ele geçirip 1,5 milyonluk vurgun yapmışlar

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Instagram hesaplarını ele geçirip 1,5 milyonluk vurgun yapmışlar

Konya merkezli 3 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda 1’i kadın 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Instagram hesaplarını ele geçirerek kredi temini, bahis kuponu ve yatırım adı altında vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemlerle elde ettikleri 1,5 milyon TL parayı kumarda ve eğlenme merkezlerinde harcadıkları belirtildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda Instagram hesaplarının çalınarak dolandırıcılık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin ucuz kredi temini, bahis kuponu ve yatırım adı altında 51 kişiyi 1 milyon 500 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar üzerine 18 Mart sabahı Konya merkezli Antalya ve Mersin illerinde operasyon için harekete geçildi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda N.V.B., U.G., O.K., F.K., C.E., O.B., S.D., U.F.C., R.A., Ç.S., S.D., M.D.A., E.B.Y., Y.K., M.M.Ş., B.T., H.K. ve Y.A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bilgisayar, laptop, tablet bilgisayar, flash bellek, HDD, sim kart, banka kartı, cep telefonu, banka dekontu olmak üzere çok sayıda dijital materyal ile 32 bin 805 TL para ele geçirildi.




Instagram hesaplarını ele geçirip 1,5 milyonluk vurgun yapmışlar! | Video




Şüphelilerin elde ettikleri haksız kazanç ile eğlenme merkezlerinde ve kumar oynayarak harcadıkları belirtildi.

3 YÖNTEM KULLANMIŞLAR

Şüpheliler mağdurları genellikle bahis kuponu yani parayla satılan kuponlar yaparak dolandırdıkları ortaya çıktı. Dolandırıcılar kuponun tuttuğunu, parayı alabilmesi için yasal vergisini ödemesi gerektiğini söyleyerek mağdurun para yatırmasını sağlıyor. Mağdur ise parayı yatırdıktan sonra kuponun parasını almak istediğinde muhatap bulamıyor ve dolandırıldığını anlıyor.

Şüphelilerin diğer yöntemi ise 'kredi bulurum' yalanı. Reklamı tıklayan mağdurların bilgilerini alan şüpheliler daha sonra krediniz çıktı ancak kredi masrafını ödemeniz gerekiyor diyerek mağdurların para yatırmasını sağlıyor. Şüpheliler paranın yatırılması üzerine mağduru engelliyor. Son olarak ise yasal herhangi bir zemini bulunmayan şirketlere bol kazanç vaadinde bulunularak yapılan yatırımlar. Mağdurlar bu şirketlere yatırım yapıyor ancak daha sonra karşılarında bir muhatap bulamıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Instagram hesaplarını ele geçirip 1,5 milyonluk vurgun yapmışlar
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