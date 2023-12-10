Instagram hesaplarıyla 108 milyonluk vurgun

Dolandırıcılar, phishing (oltalama) yöntemi ile sosyal medya kullanıcılarını hedef aldı. Varlıklı kişilerin Instagram hesaplarını 'Hakkında şikâyet var' şeklindeki mesaj ile gönderdikleri link sayesinde çalan şüpheliler, kullanıcıların listesindeki kişilerden borç para isteyip 17 kişiyi 108 milyon lira dolandırdı.Dolandırıcıların bu yöntemle aldıkları paraları kripto cüzdanlara yatırarak izini kaybettirdikleri tespit edildi. Ankara siber polisinin 7 ilde düzenlediği eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 7'si tutuklandı.