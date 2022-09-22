İnstagram keşfet değişti mi? İnstagram keşfet sayfası neden farklı görünüyor, değişti mi, neden değişti?

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması İnstagram'da yaşanan sorunların ardından, profiline giren kullanıcılar keşfet sayfalarının arayüzünde değişiklik olduğunu gördü. Bu detayı farkedenler ise bilgi sahibi olmak adına "İnstagram keşfet değişti mi, neden farklı görünüyor, neden değişti?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.
İnstagram keşfet değişti mi, neden farklı görünüyor? Sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;
Akşam saatlerinde instagram sosyal medya platformuna giriş yapanlar akış yenilenmeme sorunuyla karşılaştı. Soruna ilişkin resmi instagram Twitter hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada bazı kullanıcıların sorunla karşılaştığı ve söz konusu sorunun düzeltilmesi için çalışıldığı duyuruldu.
İnstagram uygulaması keşfet sayfasına giriş yapanlar arayüzde ve görünen fotoğraf – videolarda değişim olduğunu gördü.
Ancak söz konusu değişimle ilgili olarak da henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar bunun bir hata ya da yeni keşfet sayfasının test edildiği yönünde sosyal medya üzerinden fikir beyan ediyor.
İnstagram hesabı dondurma işlemi için telefonlardaki mobil uygulamada bir link veya buton yer almıyor. Bu sebeple telefondan İnstagram dondurma işlemini gerçekleştirmek isteyenler, İnstagram geçici dondurma linki için araştırma yapıyor. Takip etmeniz gereken adımlar şu şekilde;
Dondurulan Instagram hesabını geri almanız mümkün. Ancak bunun için bir işlem yapmanız gerekmiyor. Dondurduğunuz hesabınıza tekrar giriş yaptığınızda hesabınız yeniden aktifleşecek. Ancak siz giriş yapmadığınız takdirde, geçici olarak dondurduğunuz hesabınız bir sonraki girişinize kadar kapalı kalacak.
Dondurduğunuz hesabınıza işlemden sonraki 24 saat içinde giriş yapmaya çalışırsanız hata almanız mümkündür. Bu durumla karşılaştığınızda panik yapmamalısınız. Geçici Instagram dondurma süresi minimum 24 saat olduğundan, işlemden en az 24 saat sonra hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz. 24 saat geçmesine rağmen yine hata alıyorsanız işlemden 48 saat sonra tekrar denemelisiniz.