İnstagram keşfet değişti mi? İnstagram keşfet sayfası neden farklı görünüyor, değişti mi, neden değişti?

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması İnstagram'da yaşanan sorunların ardından, profiline giren kullanıcılar keşfet sayfalarının arayüzünde değişiklik olduğunu gördü. Bu detayı farkedenler ise bilgi sahibi olmak adına "İnstagram keşfet değişti mi, neden farklı görünüyor, neden değişti?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.

İNSTAGRAM KEŞFET DEĞİŞTİ Mİ, NEDEN FARKLI GÖRÜNÜYOR, NEDEN DEĞİŞTİ?

İnstagram keşfet değişti mi, neden farklı görünüyor? Sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;