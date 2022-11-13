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Giriş Tarihi: 13.11.2022 17:26

Instagram ve Twitter çöktü mü? Instagram ve Twitter’da sorun mu var ve sorun nedir?

Instagram ve Twitter’a giriş yapmak isteyenlerden bazıları sorun yaşıyor. Sorun yaşayanlar ise nedeni öğrenmek isteyerek Instagram ve Twitter çöktü mü, sorun mu var ve sorun nedir? şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Merak konusu olan Instagram ve Twitter çöktü mü, sorun mu var ve sorun nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Instagram ve Twitter çöktü mü? Instagram ve Twitter’da sorun mu var ve sorun nedir?

Instagram ve Twitter'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. An itibariyle kimi kullanıcılar Instagram ve Twitter'a girişte sorunlar yaşıyor. Konuya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler ise Instagram ve Twitter çöktü mü, sorun mu var ve sorun nedir? şeklindeki sorulara yanıt aranıyor.

INSTAGRAM VE TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR VE SORUN NEDİR?

Instagram ve Twitter çöktü mü, sorun mu var ve sorun nedir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

An itibariyle kimi Instagram ve Twitter kullanıcıları hesaplarına girişte sorunlar yaşıyor. Konuya ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

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Instagram ve Twitter çöktü mü? Instagram ve Twitter’da sorun mu var ve sorun nedir?
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