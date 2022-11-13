Instagram ve Twitter çöktü mü? Instagram ve Twitter’da sorun mu var ve sorun nedir? BTK’dan son dakika açıklaması

Instagram ve Twitter'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. An itibariyle kimi kullanıcılar Instagram ve Twitter'a girişte sorunlar yaşıyor. Konuya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler ise Instagram ve Twitter çöktü mü, sorun mu var ve sorun nedir? şeklindeki sorulara yanıt aranıyor.
Instagram ve Twitter çöktü mü, sorun mu var ve sorun nedir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.
Edinilen bilgiye göre, Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.
Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır.
Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur. Eğer internetinizle ilgili bir sorun varsa, diğer uygulamalara veya internet erişimini kullanan herhangi bir aracı kullanamazsınız. Ancak eğer telefonunuzla internete girebiliyor; fakat bu hatayı yine de alıyorsanız sorunun Instagram'dan kaynaklı olması kuvvetle muhtemeldir.
Instagram akış yenilenemedi sorunu, kullanıcıların Instagram'a girebilse bile paylaşılan fotoğrafları görmesini engeller ve yeni bir paylaşım yapmasına imkan tanımaz. Instagram milyonlarca kullanıcının buluştuğu dev bir platform olduğundan yer yer teknik sorun yaşanabiliyor ve dünya genelinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Instagram çökebiliyor. Sorun Instagram kaynaklıysa beklemekten başka çareniz yok. Çünkü herhangi bir ayar değişikliği yaparak üstesinden geleceğiniz bir sorun söz konusu değil.