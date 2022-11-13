Instagram ve Twitter çöktü mü? Instagram ve Twitter’da sorun mu var ve sorun nedir? BTK’dan son dakika açıklaması

Instagram ve Twitter'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. An itibariyle kimi kullanıcılar Instagram ve Twitter'a girişte sorunlar yaşıyor. Konuya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler ise Instagram ve Twitter çöktü mü, sorun mu var ve sorun nedir? şeklindeki sorulara yanıt aranıyor.

INSTAGRAM VE TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR VE SORUN NEDİR?

Instagram ve Twitter çöktü mü, sorun mu var ve sorun nedir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;