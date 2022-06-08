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Giriş Tarihi: 8.6.2022 12:47 Son Güncelleme: 8.6.2022 13:28

Instagram’dan ölüm randevusu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Instagram’dan ölüm randevusu

İstanbul Beyoğlu’da aynı mahallede oturan iki arkadaş arasında 4 ay önce başlayan husumet akılalmaz bir cinayet planıyla son buldu. 21 yaşındaki Ebubekir Sıddık D. yine mahalleden kız arkadaşı olan Ebru Y. ile plan yapıp işe koyuldu. Ebru Y., Ebubekir Sıddık D.’nin  husumetlisi Fatih Doğan ile Instagram üzerinden bir arkadaşlık kurdu. 15 gün boyunca Doğan ile konuşan Ebru Y. olay günü bir kafede buluşma ayarladı. Kafede kız arkadaşı sandığı Ebru Y. ile buluşan Fatih Doğan, bir süre sonra aynı yere gelen Ebubekir Sıddık K. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ebru Y. ve Ebubekir Sıddık D’yi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Halıcıoğlu Mahallesinde 5 Haziran günü akşam saatlerinde bir kafede meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı:

Instagram’dan ölüm randevusu | Video

Kafede kız arkadaşıyla oturan Fatih Doğan uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde olan Ebru Y.'yi gözaltına aldı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin de kimliği belirlendi. Cinayet Masası ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren Ebubekir Sıddık D. olayda kullandığı silah ile gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAN ÖLÜM TUZAĞI

Şüpheliler gözaltına alınınca akıl almaz cinayet planı da ortaya çıktı. İddiaya göre Ebubekir Sıddık D. ile Fatih Doğan aynı mahallede yaşıyorlardı. 4 ay önce ikili arasında bir tartışma oldu ve husumet başladı. Bunun üzerine Ebubekir Sıddık D. iddiaya göre bir plan yaptı. Yine mahalleden tanıdığı kız arkadaşı Ebru Y'ye Fatih Doğan ile sosyal medya üzerinden bir arkadaşlık kurmasını istedi. Ebru Y. açtığı sahte hesapla Fatih Doğan ile takipleşip konuşmaya başladı.

KAFEYE ÇAĞIRIP ARKADAŞINI ARADI

Fatih Doğan ile sahte hesapla gönül ilişkisi var gibi konuştuğu iddia edilen Ebru Y. tanıştıktan 15 gün sonra Fatih Doğan'ı Halıcıoğlu'ndaki bir kafeye davet etti. İkili orada buluştuğu sırada kafeye gelen Ebubekir Sıddık D, Fatih Doğan'a iki el ateş edip kaçtı. Hastaneye kaldırılan Fatih Doğan hayatını kaybetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polis ekiplerince Doğan'ı tuzağa düşüren Ebru Y. ve olayı gerçekleştiren Ebubekir Sıddık D. gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Instagram’dan ölüm randevusu
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