Instagram’dan ölüm randevusu

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin de kimliği belirlendi. Cinayet Masası ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren Ebubekir Sıddık D. olayda kullandığı silah ile gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAN ÖLÜM TUZAĞI

Şüpheliler gözaltına alınınca akıl almaz cinayet planı da ortaya çıktı. İddiaya göre Ebubekir Sıddık D. ile Fatih Doğan aynı mahallede yaşıyorlardı. 4 ay önce ikili arasında bir tartışma oldu ve husumet başladı. Bunun üzerine Ebubekir Sıddık D. iddiaya göre bir plan yaptı. Yine mahalleden tanıdığı kız arkadaşı Ebru Y'ye Fatih Doğan ile sosyal medya üzerinden bir arkadaşlık kurmasını istedi. Ebru Y. açtığı sahte hesapla Fatih Doğan ile takipleşip konuşmaya başladı.

KAFEYE ÇAĞIRIP ARKADAŞINI ARADI

Fatih Doğan ile sahte hesapla gönül ilişkisi var gibi konuştuğu iddia edilen Ebru Y. tanıştıktan 15 gün sonra Fatih Doğan'ı Halıcıoğlu'ndaki bir kafeye davet etti. İkili orada buluştuğu sırada kafeye gelen Ebubekir Sıddık D, Fatih Doğan'a iki el ateş edip kaçtı. Hastaneye kaldırılan Fatih Doğan hayatını kaybetti.