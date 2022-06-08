Instagram’dan ölüm randevusu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Halıcıoğlu Mahallesinde 5 Haziran günü akşam saatlerinde bir kafede meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı:
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Kafede kız arkadaşıyla oturan Fatih Doğan uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde olan Ebru Y.'yi gözaltına aldı.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin de kimliği belirlendi. Cinayet Masası ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren Ebubekir Sıddık D. olayda kullandığı silah ile gözaltına alındı.
SOSYAL MEDYADAN ÖLÜM TUZAĞI
Şüpheliler gözaltına alınınca akıl almaz cinayet planı da ortaya çıktı. İddiaya göre Ebubekir Sıddık D. ile Fatih Doğan aynı mahallede yaşıyorlardı. 4 ay önce ikili arasında bir tartışma oldu ve husumet başladı. Bunun üzerine Ebubekir Sıddık D. iddiaya göre bir plan yaptı. Yine mahalleden tanıdığı kız arkadaşı Ebru Y'ye Fatih Doğan ile sosyal medya üzerinden bir arkadaşlık kurmasını istedi. Ebru Y. açtığı sahte hesapla Fatih Doğan ile takipleşip konuşmaya başladı.
KAFEYE ÇAĞIRIP ARKADAŞINI ARADI
Fatih Doğan ile sahte hesapla gönül ilişkisi var gibi konuştuğu iddia edilen Ebru Y. tanıştıktan 15 gün sonra Fatih Doğan'ı Halıcıoğlu'ndaki bir kafeye davet etti. İkili orada buluştuğu sırada kafeye gelen Ebubekir Sıddık D, Fatih Doğan'a iki el ateş edip kaçtı. Hastaneye kaldırılan Fatih Doğan hayatını kaybetti.