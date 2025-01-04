Haberler Yaşam Haberleri Instagram'dan soykırıma kalkan Tevfik Göksu'nun paylaşımına sansür
Giriş Tarihi: 4.1.2025 14:54 Son Güncelleme: 4.1.2025 15:12

Instagram'dan soykırıma kalkan Tevfik Göksu'nun paylaşımına sansür

Galata Köprüsü’nde 1 Ocak sabahı Milli irade Platformu tarafından İsrail’in aylardır soykırım uyguladığı Filistin halkına destek için düzenlenen programa katılanlardan biri olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Filistin’e destek mitinginden Instagram üzerinden destek mesajı yayımladı. Ancak, Filistin etiketli gönderi Instagram (Meta) tarafından ‘tehlikeli’ bulunarak kaldırıldı.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Instagram’dan soykırıma kalkan Tevfik Göksu’nun paylaşımına sansür

Filistin'de 77 yıldır süre gelen ve 7 Ekim 2023'ten itibaren tarihin en şiddetli seviyesine yükselen İsrail soykırımına karşı hiçbir yaptırımda bulunmayan META'nın platformu Instagram'dan, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun 1 Ocak 2025'te Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek mitingi paylaşımına engel geldi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun "Selam olsun Filistin'e. Selam olsun Gazze'ye. Selam olsun Direnişe. Daha adil bir dünya mümkün olunca, Zafer tekbirleriyle inleyecek Mescid-i Aksa! #forfairfuture" sözleriyle yaptığı paylaşım, Instagram tarafından tehlikeli görülerek silindi. Konuyla ilgili X hesabı üzerinden açıklama yapan Tevfik Göksu: "Çocukları bombalamak, şehirleri yerle bir etmek, Filistinlilere soykırım uygulamak serbest, Filistin'e, Gazze'ye sahip çıkmak tehlikeli! META bizleri gerçeği haykırmaktan vazgeçiremeyecek.

Daha adil bir dünya mümkün olunca, Zafer tekbirleriyle inleyecek Mescid-i Aksa." Tevfik Göksu, kaldırılan paylaşımını "kaldırılan paylaşımımı yeniden paylaşıyorum." notu düşerek instagram hesabı üzerinden yeniden paylaştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Instagram'dan soykırıma kalkan Tevfik Göksu'nun paylaşımına sansür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA