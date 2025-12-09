Inter – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de mi, Salah var mı?

Avrupa futbolunun en prestijli kupası yolunda takımlar tur mücadelesi veriyor. Eşleşmelerin en zorlu ve merak uyandıranlarından biri şüphesiz Inter ile Liverpool arasındaki mücadele. İtalya'daki San Siro Stadı'nda oynanacak maç, iki takımın da ligdeki yolda avantaj elde etmesi açısından büyük önem taşıyor. Teknik ve taktik savaşın yaşanması beklenen bu dev kapışma için futbolseverler şimdiden ekran başındaki yerlerini ayırttı. Gözler ise Inter yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nda!
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. maçları oynanıyor:
Maç: Inter (İtalya) – Liverpool (İngiltere)
Tarih: 9 Aralık 2025 Salı
Stat: Giuseppe Meazza Stadyumu (San Siro), Milano, İtalya
Saat: Maç, Türkiye saati (TSİ) ile 23.00'te başlayacak.
Liverpool'da, teknik direktör Arne Slot ile Mısırlı oyuncu Muhammed Salah arasında anlaşmazlıkların boyutu büyüdü. Inter ile karşılaşacak Liverpool'un maç kadrosuna Salah alınmadı.
Yıldız ismin açıklamaları ardından transfere hazırlanıldığı düşünülüyor.
Inter'in yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu'nun 35 hat kıran pası futbol camiasında dikkat çekiyor. Buna göre milli yıldızın Liverpool maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.