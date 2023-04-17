İnterlok Kumaş Nedir? İnterlok Kumaş Özellikleri Neler, İyi Mi ve Sağlıklı Mı?

İnterlok kumaş nedir sorusu örme kumaş türlerinden biridir şeklinde yanıtlanabilir. Tekstil sektöründe son derece önemli olan interlok kumaş özellikleri neler sorusu kumaşın kullanılma şekli açısından önemlidir. Bununla birlikte interlok kumaş ince mi iç gösterir mi sorularına yanıt bulmak kumaşın en iyi şekilde kullanılabilmesinde önemlidir. İnterlok kumaş özellikleri neler, iyi mi ve sağlıklı mı sorularının yanıtlarını sizler için paylaştık.

İnterlok Kumaş Nedir?

Tekstil dünyasında yüzlerce kumaş türü olduğundan bahsedilebilir. Bu kumaş türleri son derece işlevseldir ve her birinin kullanım alanları farklıdır. Kumaş türleri içerisinde isminden çokça bahsedilenlerden biri de interlok kumaş türüdür. Bu kumaş yapıldığı maddeye göre farklı türlerde üretilir. Sık dokunması nedeniyle interlok ismini almıştır. İngilizcede ise kilitlemek olarak bilinen bir kelimedir. Kumaş örme stilinde üretilir.

İnterlok Kumaş Ne İşe Yarar?

Örmek kumaş türlerinden olan interlok kumaşlarda iki taraflı olarak kullanılabilirler. Bu kumaşların iç ya da dış yüzeyi bulunmaz. Düz formda olması kumaşın önemli özelliklerinden biridir. Örülmesinde ise farklı hammaddelerden yararlanılabilir. Çok yüzlü olarak kullanılabildiğinden kullanım alanları son derece geniştir. İnterlok kumaşlar kişileri oldukça sıcak tutar. Ne kadar kalın malzemeler kullanılırsa soğuktan koruyuculuğu o kadar yüksektir. Isı yalıtımı yüksek olduğundan terletme ihtimali de yüksektir.

İnterlok Kumaş Özellikleri

Bu kumaşlar çift taraflı kullanılabilir özellikleri ile öne çıkar. Önden ve arkadan aynı şekilde görünürler. Aynı zamanda hem önden hem de arkadan görünen renk ve desenler aynıdır. Bu özelliklerinin yanında şunlardan da bahsetmek mümkün olabilir:

Bu kumaşlar son derece düzgün bir forma sahiptir.

Kumaş kendini koruyabilecek özelliklere sahiptir.

Formunu uzun süre koruyabilir.

Örme kumaş türüdür.

Hacimli bir kumaş türüdür.

Nem alma konusunda son derece başarılıdır.

İnterlok kumaşlar birçok tekstil alanında sıklıkla tercih edilmektedir. Esnek olması ise üretiminde kullanılan malzemelere göre değişebilir. Esnek çeşitleri yanında esnemeyecek kadar sıkı olan türleri de bulunur. Buna karşın yıkanınca çekme ihtimali yüksek kumaşlardır. Yıkanma sırasında mutlaka kumaşın yıkama uyarılarını dikkate almak gerekir.

İnterlok Kumaş Kullanım Alanları Neler?

Örülerek elde edilen bu kumaşlar sıcak tutma kapasitesi ile öne çıkar. Isı yalıtımı son derece yüksektir ve kişileri soğuk havalardan koruyabilir. Kış aylarında iç giyim ürünlerinde yaz aylarında ise dış giyim ürünlerinde kullanılırlar. Genelde atlet ve iç çamaşır yapımında yararlanılır. İki taraflı kumaş olması insan vücudunun rahatsız olmasını engeller. Kırışmama özellikleri ile spor giyim ürünlerinde de tercih edilebilir.