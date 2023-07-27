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Giriş Tarihi: 27.7.2023 13:22 Son Güncelleme: 27.7.2023 13:41

İnternet bankacılığında sorun var deyip hesabından 49 bin lira aldılar

İstanbul Esenyurt’ta yine bir vatandaşı telefonla arayıp yaklaşık 49 bin lira lirayı kendi hesaplarına havale ettiren 6 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İnternet bankacılığında sorun var deyip hesabından 49 bin lira aldılar

Esenyurt'ta 25 Temmuz 2023 tarihinde polise başvuran F.B., kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur F.B., "Beni bankadan aradıklarını söylediler. Hesabımda bir sorun olduğunu, talimatları yerine getirmemi istediler. Onların dediklerini internet bankacılığından yaptım.

Hesabımdaki 49 bin lirayı bir başka hesaba havale ettim. Sonra telefonu kapatınca dolandırıldığımı anladım" dedi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada şüphelilerin havale ettikleri parayı çektikleri banka şubesini tespit etti. Banka güvenlik kamera görüntülerinden parayı çeken şüphelinin kimliği belirlendi.

Polis düzenlediği operasyonda olayı gerçekleştiren Naci Ç.(35), Cumali K.(26), Yusuf T.(21), Caner A.(21), Habip Ç.(19), Doğukan T.(23)'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Evlerinden bir ruhsatsız silah bulunan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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İnternet bankacılığında sorun var deyip hesabından 49 bin lira aldılar
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