İnternet dolandırıcılarına siber operasyon

Mersin Emniyet Müdürlüğü siber polisi Mersin merkezli 5 ilde internet üzerinden üye olup sisteme dahil olan kişilerin kendisine verilen görevleri tamamladıkça kazanç elde edeceği vaadiyle 335 bin 169 lira dolandırdığı öne sürülen 7 şüpheliyi yakaladı.Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye görevi yaparken 7 şüphelinin internet sitesi üzerinden üye olup sisteme dahil olan kişilerin kendisine verilen görevleri tamamladıkça kazanç elde edileceği vaadiyle toplam 335 bin 169 TL dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Bu tespit üzerine polis Mersin merkezli Kayseri, İstanbul, Ankara, Kayseri ve Antalya'da eşzamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda, suç unsuru olan çok sayıda dijital materyaller ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheliler ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli de nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.