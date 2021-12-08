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Giriş Tarihi: 8.12.2021 14:36 Son Güncelleme: 8.12.2021 14:42

İnternet dolandırıcısı kadın tutuklandı

AHMET TÜRKMEN AHMET TÜRKMEN
İnternet dolandırıcısı kadın tutuklandı

İnternet üzerindeki ürün satış sitelerinden çeşitli ürün satışı ilanları veren ve hesabına yatan paraları alarak kayıplara karışan 24 yaşındaki kadın Ü.O, Balıkesir’de kıskıvrak yakalandı.

İnternetten, cep telefonu, otomobil jantları, bilgisayarlar ve çeşitli elektronik ürünlerle sahte ilanlar veren Ü.O, anlaştığı alıcıların yolladıkları paraları banka hesabından çektikten sonra her birinin telefonlarını engelledi. Bu sayede ülkenin bir çok noktasında mağdur olan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Şikayetler üzerine harekete geçen emniyet güçleri, dolandırıcı kadını Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yakaladı.

AYNI SUÇTAN ARANAN SEVGİLİSYLE YAKALANDI

Bandırma ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 56 arama kararı bulunan Ü.Ö'yü kaldığı evde kıskıvrak yakaladı. Evde şahsın beraber yaşadığı ve aynı suçlardan kaydı bulunan sevgilisi B.O (28)' de yakalandı. Ü.Ö çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İnternet dolandırıcısı kadın tutuklandı
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