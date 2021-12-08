İnternet dolandırıcısı kadın tutuklandı

İnternetten, cep telefonu, otomobil jantları, bilgisayarlar ve çeşitli elektronik ürünlerle sahte ilanlar veren Ü.O, anlaştığı alıcıların yolladıkları paraları banka hesabından çektikten sonra her birinin telefonlarını engelledi. Bu sayede ülkenin bir çok noktasında mağdur olan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Şikayetler üzerine harekete geçen emniyet güçleri, dolandırıcı kadını Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yakaladı.

AYNI SUÇTAN ARANAN SEVGİLİSYLE YAKALANDI

Bandırma ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 56 arama kararı bulunan Ü.Ö'yü kaldığı evde kıskıvrak yakaladı. Evde şahsın beraber yaşadığı ve aynı suçlardan kaydı bulunan sevgilisi B.O (28)' de yakalandı. Ü.Ö çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.