Haberler Yaşam Haberleri "İnternet gazetecileri, 15 Temmuz mücadelesinin görünmez kahramanlarıdır"
Giriş Tarihi: 15.7.2022 11:33 Son Güncelleme: 15.7.2022 11:55

"İnternet gazetecileri, 15 Temmuz mücadelesinin görünmez kahramanlarıdır"

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel, 15 Temmuz 2016 gecesi internet medyasının büyük bir görev üstlendiğini belirterek, “O gece yaşananları anlık olarak halka aktaran internet gazetecileri, 15 Temmuz’daki milli mücadelenin görünmez kahramanları olmuştur.” dedi.

ZAHİDE VURAL
İnternet gazetecileri, 15 Temmuz mücadelesinin görünmez kahramanlarıdır

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz gecesinin şanlı tarihimizin en büyük destanlarından biri olduğunu belirten Geçgel, "O gece, aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin onurlu duruşu ve dünyada eşi benzeri görülmemiş cesareti ile hain darbe girişimi püskürtülmüştür. Milletimiz verdiği ikinci kurtuluş mücadelesi ile bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha ilan etmiştir." dedi.

"MİLLETİMİZ GÖREVİNİ YERİNE GETİRMİŞTİR"

Türk milletinin, bu alçak darbe girişimine karşı verdiği mücadelenin, dirilişin sembolü olduğunu dile getiren Geçgel, "Sokaklara dökülen vatandaşlarımız; birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya göstermiştir. Demokrasiye ve milli iradeye canı pahasına sahip çıkan milletimiz, geçmişte olduğu gibi 15 Temmuz'da da üzerine düşeni yerine getirmiştir." ifadelerini kullandı.

İNTERNET MEDYASI BÜYÜK GÖREV ÜSTLENDİ

15 Temmuz 2016 gecesi internet medyasının da büyük bir görev üstlendiğini söyleyen Geçgel, "O gece yaşananları anlık olarak halka aktaran internet gazetecileri, 15 Temmuz'daki milli mücadelenin görünmez kahramanları olmuştur. Sahada görev yapan gazeteci arkadaşlarımızın aktardığı bilgiler, internet medyası aracılığı ile anbean tüm dünyaya duyurulmuştur. TİGAD ailesi olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyoruz. Bu destanda adı olan kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

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"İnternet gazetecileri, 15 Temmuz mücadelesinin görünmez kahramanlarıdır"
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