İnternet kablosu çekmek isterken yüksek gerilime kapıldı

Kocaeli Körfez İlçesi Yarımca mevkiinde meydana gelen olayda, iddialara göre yetkili olduğu akaryakıt istasyonunda, internet kablosu çekimine yardım etmek isteyen Veysel Karadaş, elindeki kablonun yüksek gerilim tellerine temas etmesi ile akıma kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yapmış oldukları incelemelerde Karadaş'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Karadaş, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gölcük İlçesi Değirmendere Barış Sitesinde ikamet eden evli 2 çocuk babası Veysel Karadaş'ın cenazesi öğle namazına müteakiben Barış Konakları Camiinden alınarak 17 Ağustos mezarlığında toprağa verildi.