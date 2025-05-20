İnternet suç örgütüne SİBER darbesi! Çökertilen çetenin 860 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında; İnternet üzerinden gördüğü ilanlar sebebiyle yatırım ve kazanç vaatli dolandırıcılık eylemine maruz kalan onlarca mağdurun şikayeti üzerine, yapılan çalışmalar sonucunda; Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar üzerine yapılan çalışmalar sonucu Cumhuriyet Başsavcılığı, internet üzerinden vatandaşları dolandıran çete takibe alındı. Dolandırıcılık çetesinin, Türkiye genelinde aynı yöntemle onlarca kişiyi dolandırıp 33 milyon 366 bin 573 lira haksız kazanç elde ettikleri, banka ve kripto hesaplarında toplamda 860 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.

11 KİŞİ YAKALANDI

Diyarbakır merkezli Gaziantep, Isparta, Antalya,Adana ve Tokat'da eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. SİBER Polisleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarının ardından 11 kişi adliyeye sevk edildi. Bir kişi Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest bırakılırken, 6 kişi sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Mahkeme 4 kişiyi ise, adli kontrol kararı uygulayarak tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı.