Haberler Yaşam Haberleri İnternet suç örgütüne SİBER darbesi! Çökertilen çetenin 860 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi
Giriş Tarihi: 20.5.2025 08:45 Son Güncelleme: 20.5.2025 08:54

İnternet suç örgütüne SİBER darbesi! Çökertilen çetenin 860 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi

Türkiye geneli internet üzerinden yapılan yatırım ilanlarıyla onlarca kişiyi dolandıran suç örgütü SİBER polisi tarafından çökertildi. Diyarbakır merkezli Gaziantep, Isparta, Antalya, Adana ve Tokat’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 11 kişi yakalandı. Polisin yaptığı çalışmalar sonucu, suç örgütünün 860 milyon liralık işlem hacminin olduğu tespit edildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
İnternet suç örgütüne SİBER darbesi! Çökertilen çetenin 860 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında; İnternet üzerinden gördüğü ilanlar sebebiyle yatırım ve kazanç vaatli dolandırıcılık eylemine maruz kalan onlarca mağdurun şikayeti üzerine, yapılan çalışmalar sonucunda; Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar üzerine yapılan çalışmalar sonucu Cumhuriyet Başsavcılığı, internet üzerinden vatandaşları dolandıran çete takibe alındı. Dolandırıcılık çetesinin, Türkiye genelinde aynı yöntemle onlarca kişiyi dolandırıp 33 milyon 366 bin 573 lira haksız kazanç elde ettikleri, banka ve kripto hesaplarında toplamda 860 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.

11 KİŞİ YAKALANDI

Diyarbakır merkezli Gaziantep, Isparta, Antalya,Adana ve Tokat'da eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. SİBER Polisleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarının ardından 11 kişi adliyeye sevk edildi. Bir kişi Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest bırakılırken, 6 kişi sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Mahkeme 4 kişiyi ise, adli kontrol kararı uygulayarak tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İnternet suç örgütüne SİBER darbesi! Çökertilen çetenin 860 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz