Haberler Yaşam Haberleri İnternet üzerinden ucuz ürün vaadiyle vurgun
Giriş Tarihi: 7.4.2023 04:45

İnternet üzerinden ucuz ürün vaadiyle vurgun

Kocaeli’de internet üzerinden piyasa değerinden daha ucuza ATV motor, bungalov gibi çeşitli ürünleri satma vaadiyle 9 kişi dolandırıldı. Konuya ilişkin 150 bin TL’lik vurgun yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı

İHA
İnternet üzerinden ucuz ürün vaadiyle vurgun

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde e-ticaret sitelerine yüklenen ilanlara piyasa değerinden daha ucuza ATV motor, bungalov gibi çeşitli ürünleri satacağı vaadiyle 9 vatandaş dolandırıldığı tespit edildi.

Vatandaşları yaklaşık 150 bin TL dolandıran şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Burada yapılan incelemeler neticesinde tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Cumhuriyetle hesaplaşacaklarla işimiz olmaz
SON DAKİKA: Maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu!
CHP’lilerden Memleket Partisi’nin standına saldırı
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyon mesajı: Karşımızda 'yıkım' ittifakı var
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Babacan 1 sene geçmeden çark etti: 7'li koalisyondaki 4 partiden ortak liste kararı
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
İYİ Parti'de toplu istifa şoku
Lastikçide işe başlamıştı 6 yılda holding yönetimine girdi
Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan duyurmuştu! AK Parti'den şahlanış dönemine üç sürpriz
ARKADAŞINA GÖNDER
İnternet üzerinden ucuz ürün vaadiyle vurgun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA