İnternet üzerinden vatandaşı dolandıran çeteye operasyon

İnternet üzerinden satış yapan büyük alış veriş sitelerinden bir tanesini hackleyip yaklaşık 500 vatandaşı 15 milyon lira dolandırılan çete Adana merkezli 15 ilde yapılan şafak vakti operasyonla çökertildi. 110 kişinin gözaltına alındığı operasyonun devam ettiği öğrenildi.

8 AYLIK TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir e-ticaret sitesi üzerinden yaklaşık 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Polisin 8 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, liderliğini O.B. ile H.A.'nın yaptığı örgüte üye 128 şüpheli tespit edildi. Örgütle birlikte çalışan web tasarımcı O.Ç.'nin hacklediği e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen mağdurları, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirdikleri saptandı.

BAHİSTEN 60 MİLYON LİRA

Şüphelilerin, dolandırdıkları paraları kripto para borsasında akladıkları belirlenirken, kripto cüzdanlarındaki 6 milyon liraya da el konuldu. Ayrıca örgütün yasadışı bahis oynattığı ve kurdukları internet sitelerinde yaklaşık 60 milyon lira değerinde işlem yapıldığı saptandı. Şüphelilerin yakalanmamak için sık sık il değiştirdikleri, gittikleri yerlerde de suç ofisleri kurdukları belirlendi.

110 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından harekete geçen polis, Adana merkezli 15 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, örgüt liderleri O.B., H.A. ve web tasarımcı O.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 110 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu, hard disk, ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.