Haberler Yaşam Haberleri İnternet vurguncularına jandarmadan operasyon
Giriş Tarihi: 17.7.2023

İnternet vurguncularına jandarmadan operasyon

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İnternet vurguncularına jandarmadan operasyon
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; www.baysallaravm. com. tr isimli alışveriş sitesinden cep telefonu, elektronik eşya gibi ürünler almak isteyen vatandaşların siparişlerini göndermeyerek vatandaşların mağdur edildiği ihbarını aldı. Yaklaşık 2 ay süren araştırma neticesinde İstanbul'da ikamet eden 2'si kadın toplam 3 örgüt üyesi tespit edildi. Şüphelilerin hesap hareketlerinde günlük yaklaşık 2 Milyon, aylık yaklaşık 40 Milyon TL hesap hareketi tespit edildi. Jandarma ekiplerince 2 ayrı adreste yapılan operasyon neticesinde çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka/kredi kartı ile doküman ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden M.S.B., A.C. ve C.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını: Alevlerle topyekün mücadele! İşte bölge bölge son durum...
SON DAKİKA | Fenerbahçe Dusan Tadic'i resmen duyurdu!
SON DAKİKA | Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu! Voleybolda gurur dolu gece...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu takımla her hayal kurulur
İstanbul’da acı olay: Genç polis memuru Alp Efe Bekit şehit oldu!
Son dakika haberi | EPDK'dan 'Doğal gaza yüzde 224 oranında zam' iddialarına yalanlama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan AHaber'de önemli açıklamalar: Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacak
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıtta ÖTV artışıyla ilgili açıklama
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
İnternet vurguncularına jandarmadan operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA