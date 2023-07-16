İnternet vurguncularına jandarmadan operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; www.baysallaravm. com. tr isimli alışveriş sitesinden cep telefonu, elektronik eşya gibi ürünler almak isteyen vatandaşların siparişlerini göndermeyerek vatandaşların mağdur edildiği ihbarını aldı. Yaklaşık 2 ay süren araştırma neticesinde İstanbul'da ikamet eden 2'si kadın toplam 3 örgüt üyesi tespit edildi. Şüphelilerin hesap hareketlerinde günlük yaklaşık 2 Milyon, aylık yaklaşık 40 Milyon TL hesap hareketi tespit edildi. Jandarma ekiplerince 2 ayrı adreste yapılan operasyon neticesinde çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka/kredi kartı ile doküman ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden M.S.B., A.C. ve C.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.