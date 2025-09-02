İnternetten azmettirdiler molotofla saldırdılar

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dede ve büyükannesinin evinin balkonuna molotoflu saldırı düzenlendi. Önceki gee düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Önceki akşam saat 22.10 sularında Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak'ta meydana gelen olayda Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Arasın dede ve babaannesinin evine yönelik düzenlenen molotoflu saldırının şüphelileri 16 yaşındaki

Y.D.K. ve 15 yaşındaki M.C.Ç. polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yakalandı. Yakalanan 16 yaşındaki Y.D.K. ve 15 yaşındaki M.C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, saldırının yurtdışından yönlendirildiğini, saldırganların da internet üzerinden azmettirildiği bilgisini verdi. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, saldınının neden gerçekleştirildiği araştırılıyor. -