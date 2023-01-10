İnternetten tanıştığı kişiyi gasbeden şüpheli tutuklandı

Belçika'dan Adana'ya gelen 44 yaşındaki V.S., internet üzerinden 21 yaşındaki Ramazan Y. ile tanıştı. İkili, daha sonra yüz yüze görüşüp, bir kafede birlikte alkol aldıktan sonra mekandan ayrılıp otomobille gezintiye çıktı. Ramazan Y., park halindeki araçta otururken, yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, V.S.'nin boynundan geçirdiği çantanın kemerini kesip almak istedi, ancak V.S. direnince onu bıçakladı. Gaspçı, içinde 500 Euro olan çantayla kaçarken, yaralı halde hastaneye kadar araç süren V.S. de polise sığındı. Ekipler, Ramazan Y.'yi kısa sürede yakaladı. "V.S., bana sarkıntılık yapınca bıçakladım" diyen zanlı tutuklandı.
İNTERNET ÜZERİNDEN TANIŞTILAR
Olay, merkez ilçe Sarıçam'a bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde yaşandı. Bir süre önce Belçika'dan Adana'ya gelen V.S., internetteki bir site üzerinden Ramazan Y. ile tanıştı. İkili, daha sonra yüz yüze görüşüp, bir kafeye giderek burada alkol aldı. Ardından da mekandan ayrılıp, otomobille gezintiye çıktı. İddiaya göre Ramazan Y., yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, V.S..'nin boynundan geçirdiği çantanın kemerini kesip almak istedi.
BIÇAKLAYIP PARASINI ALDI
Neye uğradığını şaşıran V.S., gaspçıya karşı direndi ama bu kez de Ramazan Y., yaşanan arbedede V.S.'yi bıçakladı; sonra da içinde 500 Euro nakit parasının olduğu çantayı alarak, olay yerinden koşarak uzaklaştı. V.S. ise yaralı bir şekilde araç kullanıp, Balcalı Hastanesi'ne ulaştı. Burada bıçaklı saldırıya uğrayıp gasp edildiğini öne süren V.S., Ramazan Y.'den de şikayetçi oldu.
TUTUKLANDI
İhbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Zanlının kaçış güzergahının izini sürüp, onun saklandığı adresi tespit eden polis, buraya şok bir baskın düzenledi. Kıskıvrak yakalanan Ramazan Y., emniyetteki sorgusunda da; "V.S. bana sarkıntılık yapınca bıçakladım" dedi. Adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklanırken, V.S. de tedavisinin ardından taburcu edildi.