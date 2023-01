İnternetten tanıştığı kişiyi gasbeden şüpheli tutuklandı

Belçika'dan Adana'ya gelen 44 yaşındaki V.S., internet üzerinden 21 yaşındaki Ramazan Y. ile tanıştı. İkili, daha sonra yüz yüze görüşüp, bir kafede birlikte alkol aldıktan sonra mekandan ayrılıp otomobille gezintiye çıktı. Ramazan Y., park halindeki araçta otururken, yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, V.S.'nin boynundan geçirdiği çantanın kemerini kesip almak istedi, ancak V.S. direnince onu bıçakladı. Gaspçı, içinde 500 Euro olan çantayla kaçarken, yaralı halde hastaneye kadar araç süren V.S. de polise sığındı. Ekipler, Ramazan Y.'yi kısa sürede yakaladı. "V.S., bana sarkıntılık yapınca bıçakladım" diyen zanlı tutuklandı.