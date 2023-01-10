İnternetten tanıştığı kişiyi gasbeden şüpheli tutuklandı

İNTERNET ÜZERİNDEN TANIŞTILAR

Olay, merkez ilçe Sarıçam'a bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde yaşandı. Bir süre önce Belçika'dan Adana'ya gelen V.S., internetteki bir site üzerinden Ramazan Y. ile tanıştı. İkili, daha sonra yüz yüze görüşüp, bir kafeye giderek burada alkol aldı. Ardından da mekandan ayrılıp, otomobille gezintiye çıktı. İddiaya göre Ramazan Y., yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, V.S..'nin boynundan geçirdiği çantanın kemerini kesip almak istedi.

BIÇAKLAYIP PARASINI ALDI

Neye uğradığını şaşıran V.S., gaspçıya karşı direndi ama bu kez de Ramazan Y., yaşanan arbedede V.S.'yi bıçakladı; sonra da içinde 500 Euro nakit parasının olduğu çantayı alarak, olay yerinden koşarak uzaklaştı. V.S. ise yaralı bir şekilde araç kullanıp, Balcalı Hastanesi'ne ulaştı. Burada bıçaklı saldırıya uğrayıp gasp edildiğini öne süren V.S., Ramazan Y.'den de şikayetçi oldu.